Український надважковаговик дізнався імя наступного суперника

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (12-1, 8 КО) наступний бій проведе проти мексиканця Маурісіо Леона Переса (8-0-1, 6 КО).

Про це повідомляє Lucky Punch.

Поєдинок пройде 15 травня у мексиканському місті Чентумаль. Формат зустрічі передбачає 10 раундів.

Раніше майбутній суперник Рогави виступав у середній ваговій категорії.

Востаннє Рогава бився у серпні минулого року, коли програв Адаму Крнійічу на Гран-прі WBC у Ер-Ріяді.

