Український надважковаговик дізнався імя наступного суперника

Олександр Булава — 24 квітня 2026, 20:30
Цотне Рогава

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (12-1, 8 КО) наступний бій проведе проти мексиканця Маурісіо Леона Переса (8-0-1, 6 КО).

Про це повідомляє Lucky Punch.

Поєдинок пройде 15 травня у мексиканському місті Чентумаль. Формат зустрічі передбачає 10 раундів.

Раніше майбутній суперник Рогави виступав у середній ваговій категорії.

Востаннє Рогава бився у серпні минулого року, коли програв Адаму Крнійічу на Гран-прі WBC у Ер-Ріяді.

Напередодні український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький дізнався дату повернення на ринг. Він не проводив бої з квітня 2025 року.

