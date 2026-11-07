Тейлор: Я нокаутую Рогаву потужними ударами в голову та по корпусу

Американський надважковаговик Прайса Тейлор (13-0, 8 КО) пообіцяв нокаутувати українця Цотне Рогаву (13-1, 8 КО) в поєдинку за вакантний титул Північноамериканської боксерської федерації (NABF).

Його слова передає LuckyPunch

"Цотне великий. У нього є олімпійський досвід. У нього хороший джеб. Але я дивився його бої. І я вірю, що зможу його переграти.

Я нокаутую його потужними ударами в голову та по корпусу. Незалежно від того, який план на бій він обере.

Ця перемога дозволить мені отримати великі бої по всьому світу. Найважливіше – це місце в рейтингу.

Після перемоги я увійду в топ-15. Це лише початок мого шляху. Вважайте, що все почнеться цієї ночі", – заявив Тейлор.