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Тейлор: Я нокаутую Рогаву потужними ударами в голову та по корпусу

Олександр Булава — 7 листопада 2026, 16:24
Тейлор: Я нокаутую Рогаву потужними ударами в голову та по корпусу
Прайс Тейлор
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Американський надважковаговик Прайса Тейлор (13-0, 8 КО) пообіцяв нокаутувати українця Цотне Рогаву (13-1, 8 КО) в поєдинку за вакантний титул Північноамериканської боксерської федерації (NABF).

Його слова передає LuckyPunch

"Цотне великий. У нього є олімпійський досвід. У нього хороший джеб. Але я дивився його бої. І я вірю, що зможу його переграти.

Я нокаутую його потужними ударами в голову та по корпусу. Незалежно від того, який план на бій він обере.

Ця перемога дозволить мені отримати великі бої по всьому світу. Найважливіше – це місце в рейтингу.

Після перемоги я увійду в топ-15. Це лише початок мого шляху. Вважайте, що все почнеться цієї ночі", – заявив Тейлор.

Бій відбудеться в ніч на 8 листопада 2026 року на арені Kiva Auditorium в Альбукерке (США).

Рогава, який представляв Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, має значний досвід виступів в аматорському боксі та кікбоксингу. Єдиної поразки на професійному ринзі він зазнав у 2025 році від Ахмеда Крніча у чвертьфіналі турніру WBC Grand Prix.

У травні 2026 року український боксер повернувся на переможний шлях, здолавши Маурісіо Леона Переса одноголосним рішенням суддів.

Прайс Тейлор розпочав професійну кар'єру в грудні 2023 року та наразі має в активі 13 перемог без поразок. У 2026 році американець уже тричі виходив на ринг. Поєдинок проти Рогави стане для нього першою нагодою завоювати професійний чемпіонський титул.

Цотне Рогава

Цотне Рогава

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