Тейлор: Я нокаутую Рогаву потужними ударами в голову та по корпусу
Американський надважковаговик Прайса Тейлор (13-0, 8 КО) пообіцяв нокаутувати українця Цотне Рогаву (13-1, 8 КО) в поєдинку за вакантний титул Північноамериканської боксерської федерації (NABF).
Його слова передає LuckyPunch
"Цотне великий. У нього є олімпійський досвід. У нього хороший джеб. Але я дивився його бої. І я вірю, що зможу його переграти.
Я нокаутую його потужними ударами в голову та по корпусу. Незалежно від того, який план на бій він обере.
Ця перемога дозволить мені отримати великі бої по всьому світу. Найважливіше – це місце в рейтингу.
Після перемоги я увійду в топ-15. Це лише початок мого шляху. Вважайте, що все почнеться цієї ночі", – заявив Тейлор.
Бій відбудеться в ніч на 8 листопада 2026 року на арені Kiva Auditorium в Альбукерке (США).
Рогава, який представляв Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, має значний досвід виступів в аматорському боксі та кікбоксингу. Єдиної поразки на професійному ринзі він зазнав у 2025 році від Ахмеда Крніча у чвертьфіналі турніру WBC Grand Prix.
У травні 2026 року український боксер повернувся на переможний шлях, здолавши Маурісіо Леона Переса одноголосним рішенням суддів.
Прайс Тейлор розпочав професійну кар'єру в грудні 2023 року та наразі має в активі 13 перемог без поразок. У 2026 році американець уже тричі виходив на ринг. Поєдинок проти Рогави стане для нього першою нагодою завоювати професійний чемпіонський титул.