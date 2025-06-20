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WBC Grand Prix: суперника Соломеннікова дискваліфікували

Микола Дендак — 20 червня 2025, 18:45
WBC Grand Prix: суперника Соломеннікова дискваліфікували
Олександр Соломенніков
Top Boxing Generation

Представник України у напівлегкій вазі Олександр Соломенніков (16-1, 8 КО) мав битися у другому колі боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC) проти Хуана Мануеля Альборноза (4-1), проте аргентинця дискваліфікували.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Зазначається, що причиною дискваліфікації стало провалене зважування, яке відбулося сьогодні, 20 червня. Українець мав вийти на ринг вже 21 червня, але поки не відомо, чи боксуватиме Соломенніков.

Нагадаємо, на старті турніру українець поступився представнику Гани Голі Доргбетору (14-0-1, 8 KO). Боксери пройшли усю дистанцію у шість раундів, яка завершилась перемогою ганця роздільним рішенням суддів – 58-56, 59-56, 56:58.

Додамо, що в 1/8 фіналу українець Данило Лозан технічним нокаутом переміг представника Канади Еріка Басрана (8-1, 3 KO). А в першому бою на турнірі Лозан здолав узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 KO). Вже відомий наступний суперник українця.

Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

Олександр Соломенніков WBC Grand Prix

Олександр Соломенніков

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