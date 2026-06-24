Воррен назвав Усика потенційним суперником для непереможеного британця до кінця 2026 року

Промоутер Френк Воррен висловився про бій Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО), згадавши об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Він заявив, що хорват стане великим випробуванням для зіркового проспекта, якому пророкують велике майбутнє. Також функціонер поділився думками про наступні кроки в кар'єрі 21-річного британця.

"Мозес виходить на ринг проти олімпійського призера Хрговича, який має величезний досвід. Він міцний хлопець, його ніколи не відправляли в чистий нокаут, лише зупиняли через розсічення, і він небезпечний, особливо на початку боїв. Він створює боксерам проблеми, він вміє перемагати. Якщо Ітаума переможе – далі битва за титул чемпіона світу. Зараз він претендент номер один, він міг би просто відсиджуватися та чекати, але ми хочемо, щоб він залишався активним і набирався досвіду, і він сам цього хоче. Я б хотів, щоб бій за титул стався вже цього року. Якщо це буде переможець поєдинку за титул WBO (реваншу Дюбуа з Вордлі) – очевидно, що ці двоє не битимуться до пізньої осені, тому не будуть готові. Але, хто знає, можливо, це буде Усик", – сказав Воррен.

Зазначимо, що Ітаума та Хргович проведуть очне протистояння 29 серпня на "O2 Arena" в Лондоні. Напередодні відбулась їхня перша дуель поглядів.

Олександр Усик востаннє виходив на ринг наприкінці травня, коли нокаутував Ріко Верховена. Його зобов'язали захищати пояс WBC проти Агіта Кабаєла, проте поки невідомо, чи буде це робити українець.