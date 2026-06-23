Непереможений американець оцінив можливий бій з Усиком: Ми могли б побитися у крузервейті

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у важкій вазі та володар титулу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) розповів, що чув розмови Туркі Аль аш-Шейха щодо проведення потенційного бою проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Американський боксер відверто зізнався, що наразі не готовий до протистояння з непереможеним українцем. Він припустив, що вони могли б провести двобій, якби опустилися у крузервейт.

"Туркі Аль аш-Шейх не говорив зі мною напряму, але він спілкувався з людьми навколо мене і сказав, що хоче організувати цей бій. Але, чесно кажучи, я дуже поважаю Усика і зараз до цього не готовий. Якби він спустився в крузервейт, тоді так – ми могли б побитися в крузервейті. Але я не переходитиму у важчу вагу", – заявив Бенавідес.

Нагадаємо, що Девід підійнявся у важку вагу та на початку травня 2026-го нокаутував Хільберто Раміреса у Лас-Вегасі. Натомість у травні поточного року Усик переміг технічним нокаутом в 11-му раунді Ріко Верховена у Гізі.

У бою Усик – Бенавідес особисто зацікавлений голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх. Натомість промоутер Едді Гірн вважає, що це протистояння ніколи не відбудеться.

Раніше ветеран боксу Дерек Чісора зробив серйозну обіцянку щодо можливого поєдинку Усик – Бенавідес.