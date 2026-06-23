Хочу піти в розмін: Хргович розкрив свій план на битву з Ітаумою

Хорватський супертяж Філіп Хргович (20-1, 15 КО) поділився думками щодо наступного бою проти зіркового проспекта Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

Він відреагував на заяву свого менеджер Кіта Коннеллі, який прогнозує нокаут у першому раунді. Боксер сказав, що саме такий нетиповий для себе план має на майбутню битву.

"Звісно, я можу це зробити, друже. Подивися на мене, торкнися. Я міцний, як скеля. Я можу нокаутувати коня. Тож, звичайно, я в це вірю. Він починає бій дуже швидко, а я зазвичай навпаки. Я повільно входжу в поєдинок. Але цього разу почну швидко. Мені треба тренуватися, щоб швидко стартувати. І я хочу вступити з ним у справжню бійку. Не хочу надто багато боксувати з ним. Хочу піти в розмін і подивитися, наскільки він насправді жорсткий", – сказав Хргович.

Зазначимо, що напередодні боксери провели першу спільну пресконференцію та дуель поглядів. На цьому заході Мозес Ітаума з повагою висловлювався про свого опонента, назвавши хорвата одним із найкращих бійців покоління.

Бій відбудеться 29 серпня. Його прийматиме "O2 Arena" в Лондоні.