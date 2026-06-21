Варто зосередитись на Усику: ексчемпіон світу назвав боксерів, яких треба уникати Верховену

Тоні Белью висловився щодо перспектив легендарного кікбоксера Ріко Верховена в боксі.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Він вважає, що нідерландцю варто думати про реванш із об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком через незручний стиль для українця. При цьому британець не радить йому виходити на ринг зі своїми земляками, які є класичними панчерами.

"Ми побачили щось на зразок бою Тайсона Ф'юрі із Френсісом Нганну. І, на жаль для Ріко, записи цього поєдинку вже доступні всім. Суперники побачать, що він може запропонувати. Він ще недостатньо довго виступає в боксі, щоб змінити свій стиль. Це і є його стиль. Думаю, він перебуває в дуже небезпечній ситуації, і йому варто зосередитися на Олександрі Усику та триматися подалі від інших. Якщо його випустити проти Даніеля Дюбуа чи Ентоні Джошуа, це буде зовсім інше протистояння. Там на тебе чекають по-справжньому руйнівні удари", – сказав Белью.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на записках суддів. Один віддавав перевагу кікбоксеру 96:94, а двоє інших фіксували нічию 95:95.

Після тієї битви Верховен подав протест на суддівське рішення. Напередодні він відреагував на результат розгляду цієї справи та запропонував Усику провести реванш.