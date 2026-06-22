Ще один удар – і він би заснув: відомий тренер дав свою оцінку битві Усика з Верховеном

Гері Логан поділився думками щодо останнього бою Олександра Усика (25-0, 16 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Тренер вважає, що врешті-решт українець зробив свою роботу, попри всі труднощі. Також він переконаний, що в потенційному реванші об'єднаному чемпіону світу було б набагато легше перемогти.

"Якщо у них буде реванш, уся інформація вже завантажена Усиком. Якщо Верховен справді хоче легітимізувати себе як супертяж, то нехай проведе бій із якимось іншим провідним бійцем дивізіону, а Усик, якщо він збирається продовжувати, має дати шанс дуже й дуже терплячому Кабаєлу. Олександру більше нічого доводити. Він досяг усього. Його спадщина не була заплямована виступом проти Верховена. Це не завдало жодної шкоди його спадщині. Нічого вже не повернути. Ноги Ріко підкосились. Ще один удар – і він би заснув", – сказав Логан.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на записках арбітрів. Один віддавав перевагу кікбоксеру 96:94, а двоє інших фіксували нічию 95:95.

Після тієї битви Верховен подав протест на суддівське рішення. Напередодні він відреагував на результат розгляду цієї справи та запропонував Усику провести реванш.