Усик показав милі сімейні кадри з дружиною та доньками з відпочинку на природі

На сторінках Олександра та Катерини Усиків в Instagram з'явилася нова серія сімейних фотографій, зроблених під час відпочинку на природі.

На світлинах Усик позує разом із дружиною Катериною, з якою вони вже багато років залишаються однією з найміцніших пар українського спорту.

Атмосфера фотосесії вийшла максимально теплою та затишною, а самі кадри швидко зібрали тисячі вподобань від шанувальників чемпіона.

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Особливу увагу підписників привернули фотографії Олександра зі старшою донькою Єлизаветою. Боксер із посмішкою проводить час із донькою, демонструючи зовсім інший бік свого життя, який рідко потрапляє в об'єктиви камер.

Не менш зворушливими виявилися й кадри з наймолодшою донькою Марією. Малеча стала однією з головних героїнь фотосесії, а сімейна атмосфера на знімках вкотре показала, наскільки важливе місце в житті Усика займають його близькі.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

Раніше дружина боксера показала фото з відпочинку у Єгипті.