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Ітаума та Хргович провели першу битву поглядів

Олександр Булава — 22 червня 2026, 19:17
Ітаума та Хргович провели першу битву поглядів
Ітаума та Хргович
DAZN Boxing

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорват Філіп Хргович (20-1, 15 КО) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Бій відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena.

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, спочатку Хргович відмовився від поєдинку, заявивши, що не хоче виходити на ринг так швидко після бою з Дейвом Алленом. Проте згодом у підсумку погодився з пропозицією та підписав контракт.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.

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