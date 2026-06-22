Ітаума та Хргович провели першу битву поглядів

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорват Філіп Хргович (20-1, 15 КО) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Бій відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐅𝐅 🇭🇷



Moses Itauma & Filip Hrgovic square off ahead of summer showdown 😤#ItaumaHrgovic | Aug 29 | Watch only on DAZN ▪️ pic.twitter.com/bnmm2KWOSf — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 22, 2026

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, спочатку Хргович відмовився від поєдинку, заявивши, що не хоче виходити на ринг так швидко після бою з Дейвом Алленом. Проте згодом у підсумку погодився з пропозицією та підписав контракт.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.