Кабаєл – про втечу Усика: Не хоче, щоб я своїми ударами в корпус перевірив його печінку

Тимчасовий чемпіон за версією WBС у гевівейті Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) відреагував на список запланованих боїв Олександра Усика, які він хоче провести до кінця своєї кар'єри.

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

Нагадаємо, що у плани непереможеного українця не входить двобій проти Кабаєла. Водночас німецький боксер зізнався, що з радістю прийняв би виклик від Олександра.

Агіт переконаний, що Усик не боїться його, але не хоче проводити бій з ним, тому він просто буде боксувати з тим, хто буде наступним у черзі за поясом WBC. Тимчасовий чемпіон анонсував свій наступний поєдинок, який відбудеться у вересні 2026-го в Німеччині.

"Не сказав би, що така легенда, як він, боїться. Але чомусь він завжди уникає згадувати моє ім'я, коли говорить про суперників. Можливо, він просто не хоче, щоб я своїми ударами в корпус перевірив його печінку", – заявив Кабаєл.

Нагадаємо, що 33-річний німець у січні 2026-го нокаутував у третьому раунді до цього непереможеного поляка Даміана Книбу. Кабаєл оформив свою 27-му звитягу на профі-рингу та 19 – нокаутом.

Раніше Агіт коротко висловився про наступне протистояння Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, яке заплановане на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет).

Цікаво, що британський ветеран боксу Дерек Чісора порадив Олександру уникнути двобою проти Кабаєла.