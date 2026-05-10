Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик здивував заявою щодо бою з Верховеном: Все це шоу, весь світ – це шоу, а ми – актори

Софія Кулай — 10 травня 2026, 22:07
Усик здивував заявою щодо бою з Верховеном: Все це шоу, весь світ – це шоу, а ми – актори
Усик – Верховен
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) вчергове висловився про майбутнє протистояння проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова наводить DAZN Boxing.

Українець розповів, що на рингу у Гізі 23 травня 2026 року зійдуться два світи – боксу та кікбоксингу. Колишній абсолют переконаний, що багато людей вже хочуть дізнатися, хто переможе у такій незвичній дуелі.

За його словами, ця битва збере подвійну аудиторію біля своїх екранів та безпосередньо у Єгипті.

"Багато хто каже: "Гей, Усику, тобі не варто боксувати з Ріко, бо він не боксер, він боєць". Послухайте, знаєте, все це шоу, весь світ – це шоу, а ми – актори.

І ми можемо робити те, що хочемо. Але я хочу подякувати Туркі Аль аш-Шейху і тим, хто це організував. Це Єгипет, я вперше в Єгипті, знаєте, піраміди... Так, це буде щось інакше. Це буде чудове шоу", – заявив Усик.

WBC санкціонувала цю битву. Раніше повідомлялося, що переможець бою Усик – Верховен отримає спеціальний пояс від Світової боксерської ради.

Легендарний Леннокс Льюїс вже зробив свій прогноз на тріумфатора цього протистояння.

Цікаво, що американський боксер Джаррелл Міллер запевнив, що Верховен завдасть Усику дебютної поразки у професійній кар'єрі.

Читайте також :
Усик – Верховен: де та коли дивитися бій в Україні
Олександр Усик Ріко Верховен

Олександр Усик

Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Пробігли разом пляжем під епічну музику: Усик і Джошуа повторили сцену з "Роккі"
Король Нілу: Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс від WBC
Він заслужив на це, мені подобається цей хлопець: Усик дав свій прогноз на переможця бою Вордлі – Дюбуа
Колишній суперник Ф'юрі оцінив шанси "Циганського короля" перемогти Усика

Останні новини