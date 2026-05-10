Усик здивував заявою щодо бою з Верховеном: Все це шоу, весь світ – це шоу, а ми – актори

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) вчергове висловився про майбутнє протистояння проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова наводить DAZN Boxing.

Українець розповів, що на рингу у Гізі 23 травня 2026 року зійдуться два світи – боксу та кікбоксингу. Колишній абсолют переконаний, що багато людей вже хочуть дізнатися, хто переможе у такій незвичній дуелі.

За його словами, ця битва збере подвійну аудиторію біля своїх екранів та безпосередньо у Єгипті.

"Багато хто каже: "Гей, Усику, тобі не варто боксувати з Ріко, бо він не боксер, він боєць". Послухайте, знаєте, все це шоу, весь світ – це шоу, а ми – актори. І ми можемо робити те, що хочемо. Але я хочу подякувати Туркі Аль аш-Шейху і тим, хто це організував. Це Єгипет, я вперше в Єгипті, знаєте, піраміди... Так, це буде щось інакше. Це буде чудове шоу", – заявив Усик.

WBC санкціонувала цю битву. Раніше повідомлялося, що переможець бою Усик – Верховен отримає спеціальний пояс від Світової боксерської ради.

Легендарний Леннокс Льюїс вже зробив свій прогноз на тріумфатора цього протистояння.

Цікаво, що американський боксер Джаррелл Міллер запевнив, що Верховен завдасть Усику дебютної поразки у професійній кар'єрі.