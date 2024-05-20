Воррен: Усик може заявити про завершення кар'єри

Британський промоутер Френк Воррен, оцінюючи можливість проведення бою-реваншу між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO), заявив, що український боксер може завершити кар'єру.

Про це менеджер заявив у інтерв'ю Seconds Out.

"Ми будемо прагнути організувати бій-реванш Ф'юрі — Усик. Тим паче це прописано у нашому контракті. Але щоб цей бій відбувся потрібно щоб обидва боксери захотіли його провести. Якщо один з них відмовиться, то бою точно не буде. Не забувайте що Тайсон та Олександр залишили всі свої сили на рингу. Усик може заявити про завершення кар'єри, я не стверджую, що він це зробить, але такий варіант дійсно є", — сказав Воррен.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр. Після бою українець одразу вирушив до лікарні, але потім повернувся на арену, щоб відповісти на питання журналістів. Наприкінці пресконференції новоспечений абсолютний чемпіон не стримав сліз, згадуючи свого покійного батька.