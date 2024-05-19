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Усик: Будь ласка, зараз я не хочу думати про бокс

Игорь Чернявский — 19 травня, 06:50
Усик: Будь ласка, зараз я не хочу думати про бокс

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) хоче перепочити від постійних тренувань.

Про це він заявив на пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф’юрі.

"Будь ласка, зараз я не хочу думати про бокс. Тому що я почав (готуватися до бою з Ф’юрі — прим.) у вересні. Так, я працював 9 місяців. Я пропустив Новий рік, дні народження двої моїх синів та доньки, я пропустив народження ще однієї доньки. Я пропустив усі сімейні свята.

Постійні тренування, тренування, тренування... Я був зосереджений тільки на цьому поєдинку. Зараз я щасливий. Хочу повернутися додому, піти до своєї церкви, помолитися, висловити вдячність Ісусу Христу, тому що це велика можливість для мене та моєї країни", — сказав Усик.

Зазначимо, що Олександр не одразу прибув на пресконференцію. Одразу після бою його відвезли до лікарні через підозру на перелом щелепи.

Наприкінці пресконференції українець не зміг стримати сліз, згадуючи про свого батька.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик - Ф'юрі

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