Усик не хоче з ним битись: відомий промоутер розкрив чемпіонські плани Ітауми

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про чемпіонські амбіції Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Його слова наводить Sky Sports.

"Новий Майк Тайсон" хоче побитись за титул чемпіона світу вже у поточному 2026 році.

"Він займає перше місце в рейтингу двох санкціонуючих органів, і він хоче битися за титул чемпіона світу. Він дав мені це чітко зрозуміти. Я зустрінуся з ним та його командою. Ми всі подивимося на це та приймемо рішення. Якщо він пройде бій з Франкліном, і пройде його так, як я сподіваюся, то, гадаю, він буде готовий", – заявив авторитетний промоутер.

Нагадаємо, що його двобій проти Джермейна Франкліна був перенесений через травму британського боксера, який розірвав біцепс. Протистояння перенесли на 28 березня 2026 року та відбудеться у Манчестері.

Востаннє Ітаума входив на ринг у середині серпня 2025-го, коли вже у першому раунді нокаутував досвідченого Ділліана Вайта. Мозес оформив вже свою 11-ту дострокову перемогу.

Мозесу активно приписували у суперники Олександра Усика. Нещодавно Ітаума вчергове розповів, чи хотів би побитись із непереможеним українцем. Натомість сам боксер із Криму навідріз відмовився від протистояння з молодим британцем.