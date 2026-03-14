Вайлдер – про перемовини з Усиком: Це було дуже повільно

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) розповів про перемовини щодо поєдинку проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його цитує Boxing News 24.

"Бронзовий бомбардувальник" підтвердив інформацію, що сторони розпочинали процес перемовини щодо очного протистояння, однак справа не дійшла ні до дати бою, ні до місця його призначення. Американський боксер зізнався, що переговори були дуже повільними та не дійшли до якого конструктиву.

"Хоча ми й вели переговори з Усиком, у нас все ще не було ні дати, ні місця проведення – ми просто намагалися щось узгодити. У боксі все або дуже повільно, або дуже швидко. Середини не буває. І це було дуже повільно. Я вже віковий боєць, я не можу просто сидіти й чекати, як молоді боксери. Тому, поки ми вели переговори з Усиком, ми почали переговори з Чісорою. А коли ми вже підписали контракт із Чісорою, тоді люди Усика сказали: "Добре, поїхали, ми готові". Але я не збирався так вчиняти з Чісорою", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що Деонтей поб'ється проти Чісори 4 квітня 2026 року на арені "О2" у Лондоні. Це буде ювілейний 50-й двобій для Дерека.

Чісора підтвердив, що найближчий двобій проти Вайлдера буде останнім у його кар'єрі на професійному рингу. Британець вже отримав дивне прохання від "Бронзового бомбардувальника" перед їх очним поєдинком.

Усик ж відмовився від поясу WBO та заговорив про бажання побоксувати проти Вайлдера. Однак згодом було призначено двобій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який запланований на 23 травня 2026-го у Гізі (Єгипет).

Нещодавно Олександр визначився із ще двома поєдинками, які хотів би провести до кінця кар'єри. Українець прагне вийти у ринг проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а попрощатись із професійним боксом трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

Раніше Вайлдер прокоментував такий список бажаних зустрічей Усика, у якому йому не знайшлось місця.