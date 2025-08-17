Вклався у 2 хвилини: Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді
Британські надважковаговики Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) та Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) провели в Ер-Ріяді поєдинок.
Бій завершився перемогою Ітауми нокаутом у 1 раунді.
Мозесу вдалася фантастична серія ударів. 37-річний ветеран намагався врятуватися, але більш молодий опонент продовжував знаходити прогалини і влучав.
Ділліан упав і не зміг піднятися. Фантастична перемога.
Бокс
Мозес Ітаума (Велика Британія) – Ділліан Вайт (Велика Британія) КО1 (12)
Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.
У травні Ітаума брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.
Напередодні Мозес заявив, що йому під силу достроково перемогти Ділліана Вайта.