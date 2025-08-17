Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вклався у 2 хвилини: Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді

Руслан Травкін — 17 серпня 2025, 00:41
Вклався у 2 хвилини: Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді

Британські надважковаговики Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) та Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) провели в Ер-Ріяді поєдинок.

Бій завершився перемогою Ітауми нокаутом у 1 раунді.

Мозесу вдалася фантастична серія ударів. 37-річний ветеран намагався врятуватися, але більш молодий опонент продовжував знаходити прогалини і влучав.

Ділліан упав і не зміг піднятися. Фантастична перемога.

Бокс

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Ділліан Вайт (Велика Британія) КО1 (12)

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.

У травні Ітаума брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.

Напередодні Мозес заявив, що йому під силу достроково перемогти Ділліана Вайта.

Читайте також :
Відео Фото Народився за 200 км від України, бив Зеленського, готується кинути виклик Усику: хто такий Мозес Ітаума?
Бокс нокаут Ділліан Вайт Мозес Ітаума

Бокс

Гірн оцінив можливі варіанти поєдинків для Джошуа
Гвоздик все ще має шанс побитись з американцем Кое
Американський боксер відмовився боксувати з Гвоздиком
Усик підкорив мережу ніжним танцем з донькою під легендарний український хіт
Колишній чемпіон світу вирішив завершити кар'єру через важку травму молодшого брата під час бою

Останні новини