Вклався у 2 хвилини: Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді

Британські надважковаговики Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) та Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) провели в Ер-Ріяді поєдинок.

Бій завершився перемогою Ітауми нокаутом у 1 раунді.

Мозесу вдалася фантастична серія ударів. 37-річний ветеран намагався врятуватися, але більш молодий опонент продовжував знаходити прогалини і влучав.

Ділліан упав і не зміг піднятися. Фантастична перемога.

Бокс

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Ділліан Вайт (Велика Британія) КО1 (12)

Moses Itauma KNOCKS OUT Dillian Whyte in the FIRST ROUND



Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.

У травні Ітаума брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.

Напередодні Мозес заявив, що йому під силу достроково перемогти Ділліана Вайта.