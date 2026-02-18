Ітаума зізнався, чи хотів би побитись з Усиком

Британський проспект Мозес Ітаума поділився думками щодо можливого бою проти 3-разового абсолюта Олександра Усика.

Його слова цитує Sky Sports.

Чимало експертів вважають, що 21-річному боксеру поки не варто ділити ринг з українцем. Проте він має іншу думку та заявив, що погодився б, якби йому випала така можливість.

"Я б дуже хотів отримати шанс. У нього немає потреби битися зі мною, навіщо Усику битися зі мною? Очевидно, що в нього є інші люди на порядку денному. В нього є цілий список людей, які, я думаю, стоять переді мною. Як, наприклад, Фабіо Вордлі, Агіт Кабаєл. Ці хлопці, я думаю, заслуговують на можливість битися за титул чемпіона світу. Очевидно, якби мені випала така можливість, я б, звичайно, із задоволенням нею скористався", – сказав Ітаума.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Очікувалось, що він битиметься з Деонтеєм Вайлдером, проте той домовився про поєдинок з Дереком Чісорою на початку квітня.

Ходять розмови, що українець може побитись з Агітом Кабаєлом. Мозес Ітаума також фігурує у списках кандидатів, а цей поєдинок дуже хоче організувати Туркі Аль аш-Шейх.

Зазначимо, що британець на профі-рингу провів 13 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 11 – нокаутом.