Хоче провести великий бій у серпні або вересні: Воррен розповів про плани Ф'юрі

Софія Кулай — 12 березня 2026, 12:46
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), висловився про майбутні плани британського супертяжа.

Його слова наводить DAZN.

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions заговорив про можливу британську битву проти Ентоні Джошуа.

"Тайсон добре розуміє, що саме він хоче робити. Я не думаю, що Джошуа буде готовий, але якщо він захоче битися, Тайсон готовий. Якщо ні, Тайсон захоче провести великий бій у серпні або вересні. Саме цього він прагне.

Минулого року він був зайнятий своїм телесеріалом, іншими зобов'язаннями та документальним проєктом. А цей рік – про повернення на перше місце, і саме на цьому він зараз зосереджений", – сказав Воррен.

Раніше авторитетний промоутер розповів, що не вірить у камбек Джошуа у 2026 році.

Нагадаємо, що Тайсон вчергове пішов на пенсію після двох поспіль поразок за 2024-й рік від Олександра Усика. Однак "Циганський король" вирішив повернутись у профі-ринг та вже 11 квітня проведе бій проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова. Їх очне протистояння відбудеться на домашньому стадіоні Тоттенгема у Лондоні.

Відзначимо, що Усик включив трилогію з Ф'юрі у перелік бажаних поєдинків, які він хоче провести до кінця своєї кар'єри. Тайсон вже відреагував на таке бажання непереможеного українця.

