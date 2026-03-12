Хоче провести великий бій у серпні або вересні: Воррен розповів про плани Ф'юрі
Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), висловився про майбутні плани британського супертяжа.
Його слова наводить DAZN.
Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions заговорив про можливу британську битву проти Ентоні Джошуа.
Раніше авторитетний промоутер розповів, що не вірить у камбек Джошуа у 2026 році.
"Тайсон добре розуміє, що саме він хоче робити. Я не думаю, що Джошуа буде готовий, але якщо він захоче битися, Тайсон готовий. Якщо ні, Тайсон захоче провести великий бій у серпні або вересні. Саме цього він прагне.
Минулого року він був зайнятий своїм телесеріалом, іншими зобов'язаннями та документальним проєктом. А цей рік – про повернення на перше місце, і саме на цьому він зараз зосереджений", – сказав Воррен.
Нагадаємо, що Тайсон вчергове пішов на пенсію після двох поспіль поразок за 2024-й рік від Олександра Усика. Однак "Циганський король" вирішив повернутись у профі-ринг та вже 11 квітня проведе бій проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова. Їх очне протистояння відбудеться на домашньому стадіоні Тоттенгема у Лондоні.
Відзначимо, що Усик включив трилогію з Ф'юрі у перелік бажаних поєдинків, які він хоче провести до кінця своєї кар'єри. Тайсон вже відреагував на таке бажання непереможеного українця.