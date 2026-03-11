Ф'юрі: Весь світ буде в моїх руках після перемоги над Махмудовим

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) пояснив важливість поєдинку проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його слова передає Seconds Out.

Цей бій повинен повернути його на попередній рівень та поєдинок з Ентоні Джошуа може нарешті відбутися.

"Якщо я зможу здолати Макмухдова, то світ буде в моїх руках. Мені потрібно повернутися до перемог, і тоді, так, усі ці хлопці. Якщо я зможу повернутися до того, ким я був у моїх останніх кількох боях у 2024 році, тоді, так, я точно зможу перемогти всіх цих хлопців. Я не так уже й далеко від цього, але, слухайте, це потребує часу, Рим не був побудований за один день. Потрібен час, щоб набрати гостроту та і належну бойову форму", – розповів Тайсон.

Перший бій Ф'юрі за понад 15 місяців відбудеться 11 квітня. Його проведуть на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Раніше Махмудов, який представляє Канаду, висловився про майбутнє протистояння. Він заявив, що готовий здійснити великий апсет.