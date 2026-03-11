Я виграв би третій бій: Ф'юрі – про можливу трилогію з Усиком

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) поділився думками про потенційний третій поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

37-річний боксер вважає, що він виграє цю битву. Проте для цього йому необхідно нокаутувати українця, адже здолати чинного короля хевівейту за очками майже нереально.

"Я виграв би третій бій. Але справа в тому, що я знаю: якщо він встоїть до кінця, я не отримаю рішення на свою користь. Для мене це так, ніби можна просто віддати йому перемогу ще до того, як ми почнемо боксувати", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Усик переміг британця двічі у 2024 році. Він здолав "Циганського короля" обидва рази рішенням суддів – роздільним та одноголосим.

Напередодні українець назвав три бої, які планує провести до завершення кар'єри. Останнім з них має стати саме протистояння з Ф'юрі, яке переросте у трилогію.