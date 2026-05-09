Колишній суперник Ф'юрі оцінив шанси "Циганського короля" перемогти Усика

Шведський супертяж Отто Валлін (28-3, 16 КО) поділився думками щодо протистояння Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає WBN.

Боксер розповів, чи здатен "Циганський король" завдати українцю поразки, якщо між ними відбудеться все ж таки трилогія. Він вважає, що в надважкій вазі все можливо, проте не вірить у такий розвиток подій.

"Чи може Ф'юрі побити Усика? Так, може. У боксі може статися що завгодно. Звичайно, він може, але я вважаю, що Олександр виграв ті бої. Мені здалося, що вдруге він переміг ще переконливіше. Усик – хлопець, який продовжує вдосконалюватися та дуже вражає. Він стає старшим, але водночас стає кращим і досвідченішим. Усик – чудовий боєць. Я не бачу нікого зараз, хто міг би його перемогти", – сказав Валлін.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі у 2024 році. Раніше він називав три бої, які хоче провести до завершення кар'єри й поєдинок із "Циганським" королем був останнім у списку.

Наступна битва українця відбудеться вже 23 травня в Єгипті. Він буде битись із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном за титул WBC.