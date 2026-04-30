Усі розділи
Вордлі несподівано звернувся до Усика та Ф'юрі: Спробуйте забрати його у мене

Софія Кулай — 30 квітня 2026, 07:17
Фабіо Вордлі та Олександр Усик
Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) припустив, що прямо зараз міг би завдати Олександру Усику (24-0, 15 КО) першої поразки у професійній кар'єрі українця.

Його слова наводить DAZN Boxing.

Також британець, який отримав свій чемпіонський титул без будь-якого бою, переконаний, що якщо він переможе Даніеля Дюбуа, то може претендувати на двобій проти Тайсона Ф'юрі чи Усика.

"Якщо я виграю в Даніеля, то ми розуміємо, як розвиватиметься ситуація, особливо з огляду на можливий третій бій Ф'юрі та Усика. З Ей Джеєм інша ситуація, ми розуміємо, що з ним відбувається.

Але якщо я виграю в Дюбуа і збережу свій титул чемпіона світу, то, якщо ви хочете організувати бій Усик – Ф'юрі, ви захочете додати ще одну родзинку. Це має бути ще один титул чемпіона світу. Тож спробуйте забрати його у мене", – сказав Фабіо.

Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня 2026 року у Манчестері. Це буде перший захист поясу для британського супертяжа, який він отримав після відмови від нього Усика.

Нещодавно Фабіо розповів, що планує показати у зустрічі проти "Динаміта". Раніше володар поясу WBO назвав двох бійців, з якими хотів би побоксувати після поєдинку з Даніелем.

Нагадаємо, що Ф'юрі 11 квітня переміг Арсланбека Махмудова, а от Усика поєдинок ще попереду. 23 травня у Гізі українець поб'ється проти Ріко Верховена. WBC санкціонувала цю битву.

