Вордлі розкрив план на бій із Дюбуа
Володар пояса WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) заявив, що вступить у бій проти ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) з першого раунду.
Його слова передає Sky Sports.
"Ми з командою маємо намір одразу ж вступити в бій, вдарити його в обличчя та перетворити це на бійку, на перестрілку. Просто дати волю своїм гарматам і подивитися, що вийде.
Тому що немає потреби чекати. Немає потреби боксувати, рухатися та кидати джеби в цьому сценарії. Ми два великі хлопці, які будь-якої секунди можуть змінити хід бою, перевернути все з ніг на голову.
Я не хочу гаяти часу, і сподіваюся, що Даніель теж", – сказав Вордлі.
Бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері. Це буде перший захист чемпіонського титулу для Фабіо, який отримав пояс після відмови від нього Олександра Усика.
Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший зробив свій прогноз на майбутнє протистояння. Натомість Фабіо вже назвав двох боксерів, з якими хотів би побитися після поєдинку з "Динамітом".