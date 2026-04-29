Вордлі розкрив план на бій із Дюбуа

Володар пояса WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) заявив, що вступить у бій проти ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) з першого раунду.

Його слова передає Sky Sports.

"Ми з командою маємо намір одразу ж вступити в бій, вдарити його в обличчя та перетворити це на бійку, на перестрілку. Просто дати волю своїм гарматам і подивитися, що вийде.

Тому що немає потреби чекати. Немає потреби боксувати, рухатися та кидати джеби в цьому сценарії. Ми два великі хлопці, які будь-якої секунди можуть змінити хід бою, перевернути все з ніг на голову.

Я не хочу гаяти часу, і сподіваюся, що Даніель теж", – сказав Вордлі.