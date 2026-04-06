Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вордлі назвав двох бажаних суперників після бою з Дюбуа

Олександр Булава — 6 квітня 2026, 20:54
Фабіо Вордлі
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі заявив, що після бою з Даніелем Дюбуа хотів би вийти на ринг проти Олександра Усика або Деонтея Вайлдера.

Його слова передає Ring Magazine.

"Мій пріоритет номер один – Даніель Дюбуа. Після нього – Олександр Усик. І якщо цей бій з якоїсь причини не вдасться організувати, тоді ціллю номер три для мене стане Деонтей Вайлдер", – сказав боксер.

Також Вордлі оцінив потенційний бій Вайлдера і Ентоні Джошуа.

"Так, мені цей бій теж дуже подобається. Хороший поєдинок для них обох, враховуючи, де вони зараз перебувають у своїх кар'єрах. Знаю, що ми чекали на це набагато раніше, коли вони обоє були на піку, але, мабуть, краще пізно, ніж ніколи, — додав Вордлі.

Наступний поєдинок Фабіо відбудеться 9 травня 2026 року проти Даніеля Дюбуа. Це буде перший захист поясу WBO для Вордлі.

Раніше повідомлялось, що Ділліан Вайт спрогнозував переможця протистояння Вордлі – Дюбуа. Британський супертяж переконаний, що у середині поєдинку або у пізніх раундах чемпіон світу за версією WBO у гевівейті зупинить "Динаміта".

Олександр Усик Фабіо Вордлі

Олександр Усик

Останні новини