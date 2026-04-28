Жодних відмовок: Усик звернуся до Джошуа на тлі прапора України

Олексій Мурзак — 28 квітня 2026, 20:25
Чемпіон WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) звернувся до колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), наголосивши, що британець повинен працювати і не мати жодних відмовок.

Відповідний пост український боксер оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Х (Твіттер).

"Просто працюй, жодних відмовок", – написав Усик.

Він додав фото, де позує біля стіни з малюнком українського прапора, а поруч із ним прикріплений постер із зображенням Джошуа, на якому написано "AJ. You can. Undisputed. 2027 "G".

Раніше Усик висловився щодо майбутнього поєдинку Джошуа проти Ф'юрі.

Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.

Тайсон Ф'юрі у квітні здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим.

