Він – талант покоління: Вордлі вважає Усика одним з найкращих боксерів в історії

Британський представник хевівейту Фабіо Вордлі заявив, що абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) є одним з найкращих боксерів за всі часи.

Його слова передає TalkSPORT.

"Усик продовжує вдосконалюватися. Усі його реванші були кращими за перший бій, що доводить це. Він зберігає і засвоює інформацію. Це і раніше було відомо, але рівень, якого він досяг, вражає. Він – талант на покоління. Він є одним з тих, про кого будуть говорити через 15-20 років – одним з найкращих за всі часи. І ми можемо дивитися, як він зараз робить свою справу", – сказав Вордлі.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.