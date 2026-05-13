Це був бій у стилі "Роккі": ексчемпіон світу зробив прогноз на реванш Дюбуа – Вордлі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про можливий реванш між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Слова ексбоксера передає Seconds Out.

Британець заявив, що його земляки видали фантастичний перший бій. Він зізнався, що не знає, чи хотів би побачити ще одне їхнє протистояння та назвав фаворита потенційної другої битви.

"Є пункт про реванш, і Френк Воррен, ймовірно, захоче влаштувати реванш, бо це був чудовий бій, його було цікаво дивитися, це було чудове шоу. Чи хочу я знову побачити Фабіо Вордлі з Даніелем Дюбуа? Не знаю, чи хочу. Він пропустив багато ударів. Його обличчя було вкрите кров'ю. Його ніс виглядав так, ніби його зламали та розкололи. Якби він крикнув "Адріано!" в кінці цього, це був би повноцінний момент з "Роккі", бо це був бій у стилі "Роккі". Фабіо добре впорався, але пропустив забагато ударів. У реванші з Даніелем Дюбуа, я думаю, буде те саме. Я думаю, що Дюбуа, мабуть, ще легше впорався б із ним", – сказав Фроч.

Нагадаємо, що "Динаміт" 9 травня переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді. Він уже висловив готовність провести реванш.

Фабіо напередодні відреагував на першу поразку в кар'єрі. Британець привітав свого суперника з перемогою.