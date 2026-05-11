Дюбуа: Я готовий до реваншу з Вордлі

Чемпіон WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) заявив, що готовий провести реванш з ексволодарем титулу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Я збираюся продовжити свою переможну серію — а зараз мені потрібно добре відпочити. Хочу привітати Фабіо з чудовим боєм. Він справжній воїн, справжній твердолобий. Він витримав мої удари й перевірив мене на міцність. Якщо буде реванш – я готовий", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що їхнє очне протистояння відбулось 9 травня. В ньому "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11 раунді, хоча сам двічі побував у нокдауні.

Напередодні Фабіо Вордлі відреагував на першу поразку в кар'єрі. Він привітав свого суперника з перемогою.