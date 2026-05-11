Моє тіло підвело мене, але не серце: Вордлі вперше відреагував на поразку від Дюбуа

Денис Іваненко — 11 травня 2026, 10:14
Фабіо Вордлі
Getty Images

Британський супертяж Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) вперше висловився про бій з Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО), в якому він втратив чемпіонський пояс WBO.

Відповідний допис він зробив у своєму інстаграмі.

31-річний боксер двічі відправляв "Динаміта" в нокдаун, проте врешті-решт поступився технічним нокаутом в 11 раунді, продемонструвавши неймовірну стійкість. Він заявив, що йому не соромно за цей результат і привітав суперника з перемогою.

"Моє тіло підвело мене, але не моє серце. І з цим я можу жити… Вітаю Даніеля Дюбуа, дякую за чудовий бій, вартий підручників історії. Дякую місту Манчестер та всім, хто був поруч зі мною на цьому шляху", – написав Вордлі.

Зазначимо, що після поєдинку Френк Воррен зізнався, що в контракті є пункт про реванш. Він розповів, чи може він відбутись найближчим часом.

Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

