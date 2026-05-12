Тренер Вордлі пояснив, чому кут британця не зупинив бій проти Дюбуа

Бен Девісон висловився щодо поєдинку свого підопічного Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) за титул WBO в надважкій вазі.

Його слова передає The Ring.

Тренер розповів, чому кут 31-річного британського боксера не зупинив бій, хоча на спортсмена вже було боляче дивитись. Наставник зізнався, що він не бачив, як його боєць хитався перед тим, як у ринг піднявся лікар.

"Я справді погоджуся, що поєдинок можна було зупинити раніше. Я не бачив, як Фабіо хитався перед тим, як підійти до лікаря на початку десятого раунду. Іронічно, що в цей момент ми обговорювали один з одним, що потрібно взяти в руки рушник. Після спілкування з лікарем він виглядав куди більш стійким на ногах. Це дуже складна робота: не тільки знайти баланс, а й ухвалити рішення у правильний момент. Складно ні з того ні з сього зупинити такий поєдинок, коли твій боєць відповідає на удари. Ми двічі думали про це, але наприкінці раунду Фабіо відповідав і збивав оберти Дюбуа", – сказав Девісон.

Зазначимо, що це була перша поразка Вордлі в кар'єрі. Напередодні він прокоментував цю битву, привітавши "Динаміта" з перемогою.

У контрактах боксерів є пункт про реванш. Даніель Дюбуа вже висловив готовність ще раз розділити ринг зі своїм земляком.