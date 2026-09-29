Гарсія несподівано кинув виклик легендарному Пак'яо

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) запропонував легендарному філіппінцю Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) провести бій 11 грудня 2026 року в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова наводить Boxingnews24.

"Поставте мене та Менні Пак'яо на Netflix – ми врятуємо ситуацію. Я і Пак'яо – ми врятуємо цю дату", – сказав Гарсія.

Раніше була інформація, що двобій "Пак Мена проти Шакура Стівенсона може стати співголовною подією у межах вечора боксу Ф'юрі – Джошуа. Таку ідею запропонували представники стрімінгової платформи Netflix.

Однак один із промоутерів вечора боксу у Кардіффі Дейна Вайт спростував ці чутки. А от Гарсії приписували битву проти Теренса Кроуфорда. Вайт зазначив, що це, ймовірно, не той поєдинок, заради якого "Мисливець" відновить професійну кар'єру.

Відзначимо, що Раян у своєму останньому бою 12 вересня здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді. Натомість Пак'яо розписав нічию з Маріо Барріосом (у липні 2025-го).