Тимчасовий чемпіон світу – про реванш Усика та Дюбуа: Явний фаворит тільки один

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Фабіо Вордлі висловився про шанси Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у реванші.

Слова британця наводить Talksport.

"Це буде дійсно фантастичний бій. Дюбуа дуже зріс після їх першого поєдинку. Втім, на мою думку, все завершиться так само як і минулого разу.

Це не применшує того прогресу, якого зміг досягти Даніель, але фаворит прямо зараз тільки один", – розповів Вордлі.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.

Що стосується Вордлі, то британець нещодавно переміг Хані та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA. Після поєдинку Фабіо заявив, що не претендує на звання "нового Усика".