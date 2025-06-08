Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вордлі з нокаутом Хані став тимчасовим чемпіоном WBA

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 07:51
Вордлі з нокаутом Хані став тимчасовим чемпіоном WBA
Фабіо Вордлі
Getty images

В Іпсвічі відбувся бій за титул тимчасового чемпіона WBA у надважкій вазі між Фабіо Вордлі та Джастісом Хані, в якому британець нокаутував суперника.

Поєдинок розвивався дуже динамічно, а за очками австралієць навіть переважав свого опонента.

Втім, усе змінилось в десятому ранді, коли Вордлі відправив у нокаут Хані. Хоча боксер зміг піднятись, рефері вирішив достроково завершити бій.

Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січні розібрався з Шоном Потгітером.

Зазначимо, що титулом WBA у надважкій вазі володіє наразі Олександр Усик, який 19 липня вийде на поєдинок-реванш проти Даніеля Дюбуа.

WBA Бокс Фабіо Вордлі Джастіс Хуні

Фабіо Вордлі

Хуні переважив Вордлі перед боєм
Визначилась заміна Міллера у поєдинку з Вордлі
WBA анонсувала мінітурнір для чотирьох боксерів
Вордлі та Міллер близькі до угоди про бій
Бій Пулева проти перспективного британця під загрозою зриву

Останні новини