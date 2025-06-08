Вордлі з нокаутом Хані став тимчасовим чемпіоном WBA

В Іпсвічі відбувся бій за титул тимчасового чемпіона WBA у надважкій вазі між Фабіо Вордлі та Джастісом Хані, в якому британець нокаутував суперника.

Поєдинок розвивався дуже динамічно, а за очками австралієць навіть переважав свого опонента.

Втім, усе змінилось в десятому ранді, коли Вордлі відправив у нокаут Хані. Хоча боксер зміг піднятись, рефері вирішив достроково завершити бій.

WHAT JUST HAPPENED‼️



FABIO WARDLEY KNOCKS JUSTIS HUNI OUT!! 😱🤯#WardleyHuni | Live Now on DAZN pic.twitter.com/57HyKhYNaI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 7, 2025

Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січні розібрався з Шоном Потгітером.

Зазначимо, що титулом WBA у надважкій вазі володіє наразі Олександр Усик, який 19 липня вийде на поєдинок-реванш проти Даніеля Дюбуа.