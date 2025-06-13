П'ять або шість раундів, – Беллью дав прогноз на реванш Усика та Дюбуа
Колишній чемпіон світу за версією WBC Тоні Беллью висловився про реванш Олександра Усика (23-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Досвідчений британець поспілкувався з Fightlens.
"Буде небезпечно, але Дюбуа програє, на мою думку. Усик поверне Даніеля туди, куди підштовхнув минулого поєдинку та змусить здатись.
Я не вважаю Дюбуа тим хлопцем, який завжди здається. Але це важко лише вперше, потім ти просто це робиш за звичкою. Перемога над Ентоні Джошуа підняла його до небачених висот впевненості, але Усику знадобиться п'ять або шість раундів, щоб позбавити його цього відчуття", – розповів Беллью.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше перспективи українця проти Даніеля оцінив тренер Деонтея Вайлдера.