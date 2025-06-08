Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Не претендую, щоб бути як Усик, – Вордлі оцінив перемогу над Хані

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 10:06
Не претендую, щоб бути як Усик, – Вордлі оцінив перемогу над Хані
Фабіо Вордлі
Getty images

Тимчасовий чемпіон світу надважкої ваги за версією WBA Фабіван Вордлі оцінив свою перемогу в поєдинку з Джастісом Хані.

Слова британця наводить Boxing Scene.

"Я не претендую та не збираюсь бути таким, як Усик. Я маю свої навички та знаю як вигравати бої. Іноді потрібно просто знайти спосіб – сьогодні мені це вдалось", – розповів Вордлі.

Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січні розібрався з Шоном Потгітером.

Зазначимо, що титулом WBA у надважкій вазі володіє наразі Олександр Усик, який 19 липня вийде на поєдинок-реванш проти Даніеля Дюбуа.

WBA Фабіо Вордлі Джастіс Хуні

Фабіо Вордлі

Вордлі з нокаутом Хані став тимчасовим чемпіоном WBA
Хуні переважив Вордлі перед боєм
Визначилась заміна Міллера у поєдинку з Вордлі
WBA анонсувала мінітурнір для чотирьох боксерів
Вордлі та Міллер близькі до угоди про бій

Останні новини