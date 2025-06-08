Не претендую, щоб бути як Усик, – Вордлі оцінив перемогу над Хані

Тимчасовий чемпіон світу надважкої ваги за версією WBA Фабіван Вордлі оцінив свою перемогу в поєдинку з Джастісом Хані.

Слова британця наводить Boxing Scene.

"Я не претендую та не збираюсь бути таким, як Усик. Я маю свої навички та знаю як вигравати бої. Іноді потрібно просто знайти спосіб – сьогодні мені це вдалось", – розповів Вордлі.

Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січні розібрався з Шоном Потгітером.

Зазначимо, що титулом WBA у надважкій вазі володіє наразі Олександр Усик, який 19 липня вийде на поєдинок-реванш проти Даніеля Дюбуа.