Я його розтрощу: Хргович – про реванш з Ітаумою

Чемпіон світу в надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) заявив про бажання провести реванш із британцем Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) та впевнений у своїй повторній перемозі.

Його слова передає Ring Magazine.

Попереду на Філіпа очікує бій проти обов'язкового претендента Френка Санчеса, однак він не проти знову зустрітися з Ітаумою. Хорват вважає, що може показати значно кращий бокс у реванші.

"Моя перша думка була: я можу виступити краще. Я боксував не дуже добре, міг наносити більше ударів та бути швидшим. Я хочу реваншу з цим хлопцем. Це була велика перемога і велике досягнення, але я відчуваю, що можу виступити краще. Мені слід було наносити більше ударів і бути швидшим. Він контратакував мене. Він був дуже швидким і змусив мене трохи занепокоїтися, але мені слід було більше атакувати та діяти агресивніше. Якщо відбудеться реванш, я його розтрощу", – заявив хорват.

У першому поєдинку після восьми раундів Хргович поступався Ітаумі за суддівськими записками. Проте у дев'ятому раунді, за 33 секунди до його завершення, британець опинився в нокауті. Хргович наголосив, що, незважаючи на таку перевагу суперника, жодного разу не був потрясений його ударами.

"Я ніколи не відчував болю під час того поєдинку. Він завдав кілька хороших ударів, і я не встигав їх передбачити. Він був швидким, але я ніколи не відчував болю. Я завжди усвідомлював, що відбувається. Не можна сказати, що він був найпотужнішим боксером, з яким я бився, але він був найтехнічнішим і найшвидшим суперником у моїй кар'єрі. Я сильніше відчував удари інших бійців, наприклад Девіда Аделеє. Він завдав мені найсильнішого удару, який я коли-небудь отримував у кар'єрі. Я сильніше відчував удари Даніеля Дюбуа та Чжилея Чжана", – підсумував Хргович.

Нагадаємо, Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію.