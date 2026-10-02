Чісора: Хргович програв би бій Верховену

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) переконаний, що кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО) зміг би перемогти володаря титулу IBF у важкій вазі Філіпа Хрговича.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Чісора применшує значення попереднього успіху Хрговича проти Мозеса Ітауми, вважаючи, що молодий проспект програв через власну втому.

"Хргович програв би цей бій. Мозеса Ітауму не побили, він програв сам собі.

Не було такого, що Ітаума вийшов із рингу розбитим — він просто втомився. Хргович сильно поступався за раундами, він навіть не міг влучити, Мозес просто втомився.

Ітаума не виходив із рингу з думкою: "О боже, мені надрали дупу", – сказав Чісора.