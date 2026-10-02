Кубинський боксер анонсував бій проти Хрговича, зробивши самовпевнений прогноз

Обов'язковий претендент IBF у надважкій вазі Френк Санчес (26-1, 19 KO) розповів, що може провести бій проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) вже найближчої зими.

Його цитує Boxing News Online.

"Новина полягає в тому, що я реалізую своє право на обов'язковий бій. Поєдинок відбудеться, щойно Хргович буде готовий. Розумію, що це може статися у грудні або січні. Я з нетерпінням чекаю можливості перемогти Хрговича. Я виграю цей бій і стану першим кубинським чемпіоном світу в надважкій вазі. Я дуже мотивований заради цього. Я швидший і сильніший за Хрговича. Коли я здоровий, жоден супертяж не може мене перемогти", – заявив Санчес.

Кубинський боксер претендує на пояс IBF, який Хргович здобув у бою проти Мозеса Ітауми. Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію.

Одразу після поєдинку кривдник "Нового Майка Тайсона" заявив, що планує об'єднання титулів. Він хоче побитися проти Даніеля Дюбуа (WBO) або Агіта Кабаєла (WBC).

Цікаво, що раніше менеджер хорватського бійця повідомляв, що його клієнт повернеться на ринг у першому кварталі 2027 року. Суперником Філіпа може стати переможець реваншу Даніеля Дюбуа проти Фабіо Вордлі, який запланований на 17 жовтня 2026 року у Лондоні.

Раніше Хргович дав прогноз на британську дуель Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.