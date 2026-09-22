Вийду туди, щоб його здолати: Фішер зазіхнув на бій проти потенційного суперника Усика

Британський надважковаговик Джонні Фішер (14-1, 12 КО) розповів, що для нього було б честю розділити один ринг із Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Його слова наводить Sky Sports Boxing.

Він пригадав трилогію "Бронзового бомбардувальника" проти Тайсона Ф'юрі.

"Він – справжня легенда цього спорту. Він провів фантастичну трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Для мене велика честь, що моє ім'я згадують поруч із таким видатним спортсменом, і було б честю розділити з ним ринг. Але не майте жодних сумнівів: я вийду туди, щоб його здолати", – заявив Фішер.

У минулому було чимало чуток навколо можливого двобою Фішера проти Вайлдера.

Відзначимо, що 26 вересня 2026 року британець вийде у ринг проти Майкла Піроттона у межах турніру Zuffa Boxing 11 на "Copper Box Arena" у Лондоні.

Натомість Вайлдер востаннє боксував за роздільним рішенням суддів переміг Дерека Чісору на арені "О2" у Лондоні. Після чого Деонтею пророкували битву проти Олександра Усика у березні 2027-го у США. Однак останнім часом все більше розмов з'являється навколо можливої трилогії українця проти Ф'юрі.

Раніше нігерійський боксер Ефе Аджагба спрогнозував переможця гіпотетичного бою Усик – Вайлдер.