Одіозний Пол назвав суперників, з якими хотів би провести бої до закінчення кар'єри

Американський боксер та одіозний блогер Джейк Пол (12-2, 7 КО) закликав свого промоутера Накіса Бідаріана організувати поєдинки з бажаними суперниками, яких склав в один публічний список.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Перш ніж я завершу кар'єру… Канело Альварес, Френсіс Нганну, Конор Макгрегор (бокс і ММА), Шон Стрікленд, Даррен Тілл, Раян Гарсія, KSI, Кріс Юбенк, Едгар Берланга, Том Аспіналл (бокс), Деонтей Вайлдер, Нейт Діаз (ММА), карлик, який зірвав наш бій (Джервонта Девіс – прим. ред.), світовий титул. Зроби це, Накіса Бідаріан", – написав Пол-молодший.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Ентоні Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея.