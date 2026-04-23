Відомий інсайдер розкрив дату та місце наступного поєдинку Ітауми

Непереможений британський боксер Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) може повернутися на ринг у середині літа 2026 року.

Про це інформує авторитетний журналіст Аріель Хельвані.

Інсайдер зазначив, що "Новий Майк Тайсон" очолить вечір боксу, який відбудеться 25 липня на арені "О2" у Лондоні. Це буде вперше, коли Ітаума очолить шоу у столиці Англії.

Зазначається, що ім'я наступного суперника британця наразі ще не визначено, але додається, що 21-річному бійцеві вчергове підвищать рівень опозиції опонента.

Нагадаємо, що востаннє Мозес виходив у ринг наприкінці березня цього року. Він нокаутував американця Джермейна Франкліна 5-му раунді.

Одразу після тієї перемоги британець заявив, що хоче битись з Олександром Усиком. Проте раніше українець пояснював, що не планує цього бою, адже не бажає зламати кар'єру молодому бійцю.

Раніше колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший оцінив шанси "Нового Майка Тайсона" у гіпотетичному протистоянні проти Усика.