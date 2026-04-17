Чемпіон Бокс

Руїс назвав наступного чемпіона у надважкій вазі після Усика

Олександр Булава — 17 квітня 2026, 18:13
Вайт та Ітаума
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс вважає, що молодий британець Мозес Ітаума незабаром здобудуе чемпіонський титул.

Його слова передає Boxing Scene.

"Мозес – крутий хлопець. Він справді хороший. Його комбінації, таймінг — усе дуже хороше. Я думаю, що він дуже небезпечний суперник для будь-кого, хто спробує побитися з ним просто зараз. Я вважаю, що зараз йому необхідно просто далі перемагати і покращувати свій послужний список.

Через кілька років він точно може стати чемпіоном. Зараз Ітаума дуже молодий, тож на нього чекає велике майбутнє. Я бачу в ньому загрозу для будь-кого. Мені здається, що всі повинні бути обережними з ним, тому що Мозес – небезпечний боєць. Він виходить у ринг і намагається всіх нокаутувати – так повинні діяти всі бійці.

Але зараз він молодий і голодний боєць. Тому я думаю, що багатьом суперважковаговикам слід бути з ним обережними", – розповів Руїз.

Нагадаємо, що востаннє Мозес Ітаума виходив у ринг наприкінці березня. Він нокаутував американця Джермейна Франкліна у п'ятому раунді.

Одразу після тієї перемоги британець заявив, що хоче битись з Олександром Усиком. Проте раніше українець пояснював, що не планує цей бій, адже не бажає зламати кар'єру молодому боксеру.

