Він побачив, що таке бокс насправді: Ф'юрі – про останній бій Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розповів про своє враження від останнього поэдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Своїми думками британець поділився в інтерв'ю FightHype.

"Я радий, що таке сталося – це показало Олександру, як швидко усі зістрибують з твого члена, варто тобі провести не надто вдалий бій. Пам'ятаю, я казав братам і друзям: "Це буде повний відстій". Вони питають: "Чому?" А я кажу: "Бо ситуація дивна. Він б'ється з кікбоксером, якого, на думку всіх, він мав би винести за секунду. Жодної вигоди, тільки гроші". І, судячи з того, що я бачив, він отримав більше лайна за перемогу нокаутом, ніж отримав би, якби сам програв достроково. Люди так реагували, ніби його самого рознесли вщент і відправили в глибокий нокаут. Але, знаєте, тепер він побачив, що таке бокс насправді. Усі кому не ліньки поливали його брудом – ви ж знаєте, як це буває. Що ж, ласкаво просимо у світ боксу", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена достроково наприкінці 11 раунду. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки Усик мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Нагадаємо, що "Циганський король" також розповів про можливу трилогію з українцем. Вони проводили особисту розмову щодо бою навесні 2027 року.