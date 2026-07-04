Поєдинок мав більший психологічний ефект, ніж я думав: Верховен – про наслідки поразки від Усика

Ріко Верховен (1-1, 1 КО) висловився про поразку від Олександра Усика (25-0, 16 КО) та її наслідки.

Його слова передає De Telegraaf.

Нідерландський кікбоксер зізнався, що йому було складно прийняти цей результат. Він відчув, що більше не є найкращою версією себе й це врешті-решт призвело до завершення романтичних стосунків з Наомі ван Беєм, хоча пара влітку планувала одружитись.

"Поєдинок проти Усика мав більший психологічний ефект, ніж я сам спочатку думав. Уперше за багато років я йшов після бою без відчуття того, що зміг усе закрити для себе. Не стільки через те, що програв, адже програші – це частина професійного спорту, скільки через відчуття "незавершеності". Я вперше відчув потребу зупинитися й осмислити все, що накопичилося. Я завжди звик переступати через власні межі. Минулого місяця ці американські гірки стали нестерпними. Так народилася саморефлексія, яка змусила мене зрозуміти, що я більше не є найкращою версією себе. Це усвідомлення й те, що я мав поділитися цим із Наомі, знаючи, що завдам їй болю, стало, мабуть, найважчим із усього. Але я відчував, що винен їй цю чесність", – сказав Верховен.

Зазначимо, що Олександр Усик здолав Ріко Верховена в бою, що відбувся 23 травня в Гізі. Українець у непростому протистоянні переміг технічним нокаутом в 11 раунді.

Після цього чинний король хевівейту звільнив свої чемпіонські пояси, адже не захотів проводити захист титулу WBC проти Агіта Кабаєла. Нідерландець, реагуючи на цю подію, запропонував провести реванш.