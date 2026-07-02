Бій з Усиком зіграв велику роль: Верховен скасував весілля та оголосив про розрив із нареченою

Легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен і фітнес-тренерка Наомі ван Беєм офіційно повідомили про завершення своїх стосунків. Пара, яка два роки тому заручилася та готувалася до весілля, опублікувала спільну заяву в Instagram, пояснивши причини непростого рішення.

За словами Верховена та його вже колишньої нареченої, останні вісім місяців стали для них надзвичайно важкими. Одним із ключових факторів вони назвали підготовку спортсмена до поєдинку з українським чемпіоном Олександром Усиком.

У заяві зазначається, що під час тренувального табору Ріко пережив смерть матері, перебував під величезним психологічним тиском, а після самої поразки від Усика зіткнувся з глибоким емоційним виснаженням.

"Коли весь тиск зник, з'явився простір для самоаналізу. Ми зрозуміли, що психологічний стан Ріко був далеким від хорошого. Саме тому ми спочатку вирішили відкласти весілля, щоб дати час на відновлення. Але згодом між нами почала зростати дистанція", — йдеться у зверненні.

Пара наголосила, що вони провели багато відвертих розмов, однак зрештою усвідомили: попри взаємну любов і повагу, їхні шляхи розійшлися.

Нагадаємо, 23 травня в єгипетській Гізі Верховен провів гучний боксерський поєдинок проти Олександра Усика. Українець домінував у заключних раундах, а в одинадцятому раунді відправив нідерландця в нокдаун. Після серії точних ударів рефері був змушений достроково зупинити бій, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.

Що стосується Верховена і Наомі ван Беєм, вони заручилися влітку 2024 року та планували одружитися, однак весілля так і не відбулося. Спільних дітей у пари немає. До цього Ріко понад 13 років перебував у цивільному шлюбі з Джекі Дюшен, від якої має трьох дітей.