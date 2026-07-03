Володимир Кличко відреагував на рішення Усика звільнити всі титули відразу
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити всі свої поясни.
Cвоїми думками "Доктор сталевий молот" поділився зі Sportal.bg.
"Спочатку Олександра просувала моя компанія K2. Те, чого досяг Олександр, неймовірно. Об'єднати всі пояси – це щось дивовижне та історичне.
Це його рішення. Він чемпіон, і рішення його. У цьому випадку він може вирішувати все, що забажає. Він залишає їх непереможеними.
Я думаю, що він, можливо, захоче закріпити свої досягнення в історії та залишитися непереможеним", – сказав Кличко-молодший.
Нагадаємо, що Олександр Усик звільнив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBC та IBO. Українець наразі не збирається завершувати кар'єру, а планує провести "Last dance".