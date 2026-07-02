Далакян пояснив відмову Усика від поясів: Це суттєво обмежує свободу вибору суперників

Колишній чемпіон світу WBA у найлегшій ваговій категорії Артем Далакян (22-1, 15 КО) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити свої чемпіонські пояси.

Попри це, українець заявляв, що не йде зі спорту та має ще провести "last dance". За словами 38-річного бійця, Усик вчинив абсолютно правильно.

"Кожна чемпіонська версія постійно створює тиск і зобов'язує проводити обов'язкові захисти титулів у визначені терміни. Це суттєво обмежує свободу вибору суперників. Усик уже всім усе довів. Він став абсолютним чемпіоном, переміг найкращих боксерів своєї епохи й назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Він уже є легендою. Тому зараз, на мою думку, цілком логічно відмовитися від титулів, щоб самому вирішувати, з ким і коли боксувати. Якщо є можливість провести один великий, фінансово вигідний і медійний бій, то це правильне рішення. Після всього, що він зробив у спорті, він заслужив право не жити за правилами санкціонуючих організацій і не бути прив'язаним до їхніх дедлайнів. Зараз, думаю, для нього головне – отримати задоволення від завершення кар'єри, провести останній великий бій на своїх умовах, а потім більше часу присвятити сім'ї та просто насолоджуватися життям", – сказав Далакян.

На тлі такого рішення Усика генеральний директор UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, чи можливий бій Олександра на його шоу.

Водночас авторитетне видання The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомило, що наступним суперником Усика можуть стати Вайлдер або колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс. Поєдинок може відбутися цього року в США та стати останнім у кар'єрі 39-річного боксера.

Раніше промоутер Едді Гірн поділився своєю думкою з приводу останнього опонента для Усика. За його словами, ним повинен стати "Бронзовий бомбардувальник".