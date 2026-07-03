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Володимир Кличко пояснив, чому не можна обрати найкращого з пари Алі – Усик

Руслан Травкін — 3 липня 2026, 04:25
Володимир Кличко пояснив, чому не можна обрати найкращого з пари Алі – Усик
facebook.com/KlitschkoOfficial/

Легенда світового боксу Володимир Кличко (64-5, 54 КО) не вважає за потрібне думати, хто б переміг у поєдинку між Мухаммедом Алі та Олександром Усиком.

Слова колишнього чемпіона світу передає Sportal.bg.

"Не можна порівнювати епохи. Ми не можемо вивести Олександра Усика та Мухаммеда Алі на один ринг. Мухаммед Алі залишається найвеличнішим. Кожен великий у свій час.

Все інше – це еволюція. Ми спостерігаємо це в боксі, в житті, в економіці... Я не люблю і не рекомендую порівнювати різні покоління".

Раніше "Доктор Сталевий молот" відреагував на рішення Олександра Усика залишити свої чемпіонські пояси.

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Нагадаємо, що Олександр Усик звільнив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBC та IBO. Українець наразі не збирається завершувати кар'єру, а планує провести "Last dance".

Віталій Кличко Олександр Усик

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