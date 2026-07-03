Вайлдер може стати останнім суперником у професійній кар'єрі Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розглядає колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) як суперника для свого прощального поєдинку.

Про це повідомляє BBC Sport.

Український боксер веде переговори з компанією Zuffa Boxing Дейни Вайта щодо організації цього бою в Америці. Менеджер американського бійця Шеллі Фінкель підтвердив, що Вайлдер прийме цю пропозицію у разі її офіційного надходження.

"Усик уже чітко заявив, що бачить саме Деонтея Вайлдера суперником для свого "Last dance". Це протистояння має колосальний потенціал як зі спортивної, так і з медійної та міжнародної точок зору.

Ми ведемо прямі переговори із Zuffa Boxing на найвищому рівні. На даному етапі жодних угод ще не підписано. Zuffa Boxing розглядається як один із потенційних партнерів для проведення масштабного міжнародного івенту.

Остаточна структура співпраці буде визначена на основі того, що принесе найбільшу вигоду для самого бою, бійців та загального масштабу проєкту", – заявив директор команди Усика Сергій Лапін.